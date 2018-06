Frankfurt/Main (dpa) - Der SC Freiburg hat seinen besten Saisonstart in der Fußball-Bundesliga perfekt gemacht. Die Breisgauer gewannen am Abend mit 1:0 bei Eintracht Frankfurt und stehen damit vorerst auf Rang drei. Heute treffen Bayern München und der 1. FC Köln aufeinander. Der VfB Stuttgart empfängt Borussia Mönchengladbach. Der VfL Wolfsburg spielt zu Hause gegen Hannover 96, Werder Bremen empfängt den FSV Mainz 05 und 1899 Hoffenheim tritt in Kaiserslautern an.

