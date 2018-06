Kabul (dpa) - Die Afghanen wählen zum zweiten Mal seit dem Sturz des Taliban-Regimes vor acht Jahren ein neues Parlament. Präsident Hamid Karsai appellierte an seine Landsleute, sich von der Gewalt der radikal-islamischen Aufständischen nicht einschüchtern zu lassen und sich an der Abstimmung zu beteiligen. Gestern und zu Beginn der Wahl heute kam es in mehreren Provinzen zu Raketenangriffen und Bombenanschlägen. Wahlbeobachter befürchten wie schon bei der Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr massiven Wahlbetrug.

