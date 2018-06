Berlin (dpa) - Tausende Menschen haben sich in Berlin versammelt, um gegen die weitere Nutzung der Atomenergie zu protestieren. Die Demonstration richtet sich besonders gegen den Plan der schwarz- gelben Bundesregierung, die Laufzeiten der Atomkraftwerke im Schnitt um zwölf Jahre zu verlängern. Unter dem Motto «Atomkraft: Schluss jetzt» wollen die Menschen vom Hauptbahnhof aus durch die Innenstadt laufen und danach eine Menschenkette um Reichstag und Kanzleramt bilden. Die Abschlusskundgebung ist am Nachmittag am Bahnhof.

