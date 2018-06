New York (dpa) - Lindsay Lohans jüngster Drogentest war positiv. Das hat die 24 Jahre alte Schauspielerin per Twitter bestätigt. Leider habe sie ihren letzten Drogentest verpatzt, bestätigte Lohan zuvor aufgetauchte Gerüchte. Die Schauspielerin war erst vor wenigen Wochen nach kurzen Aufenthalten im Gefängnis und in einer Entzugsklinik entlassen worden - mit diversen Auflagen. Damit droht ihr nun eine längere Haftstrafe.

