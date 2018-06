Berlin (dpa) - Der Streit über den schwarz-gelben Atomkurs verschärft sich - jetzt auch auf der Straße. In Berlin demonstrierten bis zu 100 000 Menschen gegen die geplante Laufzeitverlängerung. Die SPD will das Atomgesetz per Eilantrag gerichtlich stoppen lassen. Auf der anderen Seite werfen CDU und FDP der Opposition vor, mit den Ängsten der Menschen zu spielen.

