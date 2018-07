Inhalt Seite 1 — Report: Reichstag von Atomkraftgegnern umzingelt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Die Festung wurde wie geplant umzingelt: Zehntausende Atomkraftgegner marschierten rund um das Kanzleramt. Die Demo war friedlich, bunt und größer als erwartet. Generationen von Protestierern fanden zusammen.

Der Moderator bei der großen Anti-Atomkraft-Demo in Berlin fragt die Tausenden vor der Bühne nach dem Unwort des Jahres. «Jahrhundertsommer» und «Wachstumsbeschleunigungsgesetz» stellt er zur Auswahl - und «Laufzeitverlängerung». Das Ergebnis kommt so wenig überraschend wie eindeutig: Ein ohrenbetäubendes Pfeifen, Tröten und Buh-Rufen hallt bei dem dritten Wort über den Platz vor dem Hauptbahnhof und leitet eine Demonstration ein, die die Erwartungen der Veranstalter deutlich übertrifft.

Schon lange vor Beginn am Samstagmittag quillt der Platz vor Menschen über. Säße Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in ihrem Büro, hätte sie den besten Ausblick auf den Protest gegen ihre Politik der längeren Nutzung von Atomenergie. Direkt gegenüber vom Kanzleramt, getrennt nur durch die schmale Spree, strömen Menschen aus dem Bahnhof oder ankommenden Bussen. Im stürmischen Wind flattern rote, grüne und weiße Fahnen. Aber es dominiert wie in den 80er Jahren das Gelb mit roter Sonne und dem alten Slogan «Atomkraft? - Nein Danke».

Die Veranstalter - mehrere große Umweltverbände - sprechen später von 100 000 Demonstranten, viel mehr als sie erwartet hätten. Die Polizei sagt, die angemeldete Zahl von 30 000 Teilnehmern sei deutlich erfüllt. Beobachter schätzen, dass mehr als 50 000 sich in einem langen Zug auf den Weg machen, um Reichstag und Kanzleramt zu umzingeln.

Angeführt wird der Zug von Traktoren aus Niedersachsen, wo schon zwei Generationen von Bauern gegen die umstrittenen Endlager für den Atommüll kämpfen. Auf einem gelben Bauwagen, der an einem großen Traktor hängt, steht: «Jahrzehntelang belogen - jahrtausendelang verstrahlt».

Die demografische Entwicklung der Gesellschaft lässt sich auch bei diesem Protest nicht übersehen. Junge Eltern, Studenten oder Schüler laufen mit, viele sind auch zum ersten Mal dabei, wie die 34-jährige Daniela Ortgies aus Berlin: «Dass jetzt auch die älteren Kraftwerke weiter laufen sollen, finde ich schon eine Frechheit.»

Aber jüngere Menschen dominieren nicht mehr die Bewegung wie in den 80er Jahren. Männer und Frauen mit wenigen oder grauen Haaren klatschen zur alten Protest-Hymne der niederländischen Band Bots «Was wollen wir trinken?» Eine Ärztin erzählt auf der Bühne von ihrer ersten Demonstration gegen Atomkraft 1976.