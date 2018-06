Lörrach (dpa) - Vier Tote und ein schwer verletzter Polizist: Eine Frau hat bei einem Amoklauf in einem Krankenhaus in Lörrach um sich geschossen und einen Krankenpfleger getötet, ehe sie am Abend selbst von Polizisten erschossen wurde. Die Täterin war zuvor aus einem benachbarten Mehrfamilienhaus gerannt. Dort hatte es eine Explosion gegeben. In dem Gebäude wurden die Leichen einer Frau und eines Kindes entdeckt. Der Hintergrund des Verbrechens sowie Identität und Motiv der Frau sind unklar.

