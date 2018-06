London (dpa) - Mit einer Messe und einer Seligsprechung in Birmingham beginnt Papst Benedikt XVI. den letzten Tag seines Staatsbesuchs in Großbritannien. Im Cofton Park haben sich Zehntausende von Katholiken versammelt, um mit dem Papst den Gottesdienst zu feiern. Offizieller Anlass ist die Seligsprechung von Kardinal John Henry Newman. Anschließend kommt Benedikt noch mit den Bischöfen von England, Wales und Schottland zusammen. Am Abend will er zurück nach Rom reisen.

