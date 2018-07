Lörrach (dpa) - Am Elisabethenkrankenhaus in Lörrach in Baden- Württemberg hat es heute einen Amoklauf mit Toten und Verletzten gegeben. Das bestätigte die Polizei. Bei dem Täter handle es sich um eine Frau. Wer diese ist, und ob es sich um eine Patientin handelte, ist nach Angaben der Polizei völlig unklar. Auch über die Zahl der Toten und Verletzten sowie das Motiv der Frau gibt es noch keine Angaben.

