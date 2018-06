Hamburg (dpa) - Generationswechsel in der Hamburger Landesregierung: Nach dem Rücktritt von Ole von Beust (CDU) wählt die Bürgerschaft heute einen neuen Ersten Bürgermeister. Der designierte Nachfolger, Innensenator Christoph Ahlhaus (CDU), kann dabei auf eine komfortable Mehrheit im Parlament bauen.

Deutschlands erste schwarz-grüne Koalition auf Landesebene verfügt in der Bürgerschaft über 68 der 121 Sitze. Ahlhaus benötigt für seine Wahl die absolute Mehrheit, also mindestens 61 Stimmen.

Bereits am vergangenen Wochenende war der 40-Jährige sowohl von der CDU- als auch von der Grünen-Basis als neuer Bürgermeister akzeptiert worden. Während die CDU Ahlhaus einstimmig zum Beust-Nachfolger kürte, gab es bei den Grünen zunächst heftige Debatten - ehe sich dann doch eine große Mehrheit für die Fortsetzung der schwarz-grünen Koalition mit Ahlhaus an der Spitze aussprach. Beust (55) hatte Mitte Juli angekündigt, sich nach fast neun Jahren im Amt aus der Berufspolitik zurückzuziehen.

Direkt im Anschluss an die geheime Wahl in der ersten Bürgerschaftssitzung nach der Sommerpause wird Ahlhaus seinen neuen Senat einberufen. Neu besetzt in dem neunköpfigen Gremium werden die Posten des Innen-, Wirtschafts- und Kultursenators. Ahlhaus' altes Amt übernimmt dabei Verfassungsschutzchef Heino Vahldieck (CDU/55). Neuer Wirtschaftssenator und Nachfolger von Axel Gedaschko (CDU), der in die Berliner Immobilienwirtschaft wechselt, soll der Hamburger Unternehmer Ian Karan (parteilos) werden.

Der 71-Jährige gilt jedoch als umstritten, da er seinen Lebenslauf geschönt und früher den rechtskonservativen früheren Innensenator Ronald Schill mit Spenden unterstützt hat. Das Amt der zusammen mit Beust zurückgetretenen Kultursenatorin Karin von Welck (parteilos) geht an den früheren Kulturstaatsrat Reinhard Stuth (CDU/53).

Nach der Präsentation des neuen Senats stimmt die Hamburger Bürgerschaft über die neue Regierungsmannschaft im Ganzen ab. Anders als bei der Bürgermeisterwahl genügt dabei die einfache Mehrheit. Danach werden alle Senatoren einzeln vereidigt.