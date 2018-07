Berlin (dpa) - Ein unter Terrorverdacht stehender Deutscher wird seit mehreren Wochen von US-Sicherheitskräften in Afghanistan festgehalten. Das bestätigte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Donnerstag in Berlin.

Die Bundesregierung bemühe sich bei der US- Regierung um konsularische Betreuung des Mannes. Ob es schon einen Kontakt deutscher Stellen mit dem Verdächtigen gegeben hat, ist demnach offen. Nach Informationen der Tageszeitung «taz» gehörte der Mann einer Gruppe von Hamburger Islamisten an, die im März 2009 in das afghanisch-pakistanische Grenzgebiet gereist waren, um sich dort in Terrorcamps ausbilden zu lassen.