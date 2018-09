Rosario (dpa) - Für die deutschen Hockey-Damen läuft bei der Weltmeisterschaft in Argentinien weiter alles nach Plan. Auch, wenn der fest eingeplante 2:1 (0:0)-Erfolg über Japan ein hartes Stück Arbeit war.

Die junge Auswahl von Bundestrainer Michael Behrmann hielt dem Druck nach einem 0:1-Rückstand stand und nahm dank eines Traumtores von Rekordspielerin Natascha Keller mit dem verdienten zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel Kurs auf das Halbfinale. «Solche Spiele können für ein Turnier manchmal ein Dosenöffner sein. Das war eine harte Kiste, aber wir haben die angestrebten sechs Punkte auf dem Konto und müssen nun gegen Indien den nächsten Schritt machen», forderte Coach Behrmann.

Seine Hochrechnung geht bisher auf. Denn der Vize-Europameister liegt in der Tabelle der Gruppe A nach zwei Vorrundenpartien gleichauf mit Titelverteidiger Niederlande und Australien (je 6 Punkte). Neuseeland, Japan und Indien (alle 0) sind abgeschlagen. «Wenn wir nun auch gegen Indien gewinnen, haben wir in der zweiten Turnierwoche wie erhofft die beiden Entscheidungsspiele gegen Holland und Australien», ergänzte der Bundestrainer.

Allerdings musste sein Team gegen die unbequemen Japanerinnen eine Energieleistung hinlegen, um diese gute Ausgangsposition zu wahren. Denn trotz eines klaren Plus an Torchancen und Spielanteilen lag der Weltranglisten-Vierte zu Beginn der zweiten Halbzeit plötzlich durch ein Strafeckentor von Ai Murakami (38.) hinten. Die Deutschen ließen sich davon aber nicht beeindrucken, sondern attackierten weiter. Die Tore von Maike Stöckel (57.) und der Rekord-Internationalen Natascha Keller (61.), die aus spitzem Winkel mit einem krachenden Schlag ins kurze Eck traf, waren der verdiente Lohn für eine tolle Aufholjagd.

«Meine Mannschaft hat sich vom Nackenschlag des Rückstands gut erholt, Chance um Chance erarbeitet und zum Glück die zwei schönen Tore gemacht», lobte Behrmann die Moral seiner Spielerinnen. «Es ist ganz klar unsere Stärke, dass wir immer an uns geglaubt haben», sagte Stürmerin Eileen Hoffmann, die das 1:1 mustergültig vorbereitete. Kurz vor Schluss geriet der Erfolg noch einmal in Gefahr, als Yukari Yamamoto (65.) per Strafecke traf. Die Deutschen beantragten aber den Videobeweis und bekamen Recht: Der Ball war hoch geschlagen, das Tor zählte nicht. «Bei der Strafeckenvariante mit dem Rückpass auf die Herausgeberin muss der Torschuss auf Bretthöhe sein», klärte Behrmann auf. «Es war gut, dass mein Team den Videobeweis angefordert hat.»