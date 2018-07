Berlin (dpa) - Neun Tage nach seiner Nierenspende an seine Frau hat SPD- Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier die Klinik verlassen. Der 54-Jährige will sich zu Hause in Berlin von dem Eingriff erholen. «Bis zum Beginn der Reha-Maßnahme wird er die nächsten Tage ambulant behandelt», teilte sein Sprecher mit. Steinmeier war am Dienstag vergangener Woche eine Niere entfernt worden. Das gesunde Organ wurde anschließend seiner schwer kranken Frau transplantiert. Beiden geht es nach Angaben aus ihrem Umfeld gut.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.