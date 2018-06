Berlin (dpa) - Die Zahl der Ebay-Umsatzmillionäre in Deutschland steigt in diesem Jahr um 39 Prozent auf 480. Von ihnen seien 18 erst im vergangenen Jahr in den gewerblichen Handel auf der Online- Plattform eingestiegen, teilte das Internet-Handelshaus am Montag mit.

Vor drei Jahren habe es erst 164 Ebay-Verkäufer mit siebenstelligem Umsatz gegeben. Das Unternehmen wertete die Entwicklung als Beleg, «dass das Online-Geschäft für den deutschen Handel und insbesondere für die kleinen und mittelständischen Unternehmen als wirtschaftliches Standbein immer wichtiger wird».

Das Ehepaar Christian und Stanislawa Leyk aus Greven in Nordrhein-Westfalen verkauft auf eBay Baby-Ware mit siebenstelligem Umsatz. «eBay ist der prominenteste Marktplatz Deutschlands, auf dem man mit null Kapitaleinsatz gleich loslegen kann», so Christian Leyk.

Michael Schmeisser aus Delmenhorst in Niedersachsen handelt europaweit mit Autoteilen und bestreitet 95% seines Einkommens auf eBay. Schmeisser beurteilt die Zukunftsperspektive für seinen Handel sehr positiv und plant im Online-Bereich mit weiterer Expansion. «Wir sehen die Rolle von eBay bei unserer Geschäftsentwicklung als maßgeblich an, da die Plattform einen hohen Bekanntheitsgrad hat und gute Erreichbarkeit bietet. Jeder kennt eBay und dadurch uns,» sagt der Händler.

Das Internet-Handelshaus wurde im September 1995 in den USA als Online-Auktionsdienst gegründet. In Deutschland wurde das Unternehmen mit der Übernahme des deutschen Ebay-Klons Alando im Sommer 1999 aktiv.