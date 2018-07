Wiesbaden (dpa) - Jedes vierte Kind in Deutschland ist ein Einzelkind. Vor allem in den neuen Bundesländern wachsen viele Jungen und Mädchen ohne Geschwister auf - Tendenz steigend, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag für das Jahr 2009 mitteilte.

Auch in den Großstädten leben mehr Einzelkinder als in kleineren Städten und Gemeinden. Die meisten der rund 13,3 Millionen Jungen und Mädchen in Deutschland haben aber Geschwister: Fast die Hälfte von ihnen wird mit einem Geschwisterkind groß. Und 28 Prozent haben mindestens zwei Geschwister.

In den neuen Ländern leben 35 Prozent der rund 2,1 Millionen Minderjährigen ausschließlich mit Erwachsenen zusammen. 13 Jahre zuvor - als diese Erhebung begonnen wurde - waren es dort nur 29 Prozent. Im Westen ist dagegen unverändert fast jedes vierte der rund 11,2 Millionen Kinder ein Einzelkind. Nur etwa jedes fünfte Kind zwischen Rostock und Dresden wächst mit mehreren Geschwistern auf. Im Westen sind es 29 Prozent.

Pressemitteilung