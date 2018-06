Berlin (dpa) - Rund 80 Schriftsteller wollen sich zum UN- Weltfriedenstag an diesem Dienstag an einer globalen Lesung im Internet beteiligen. Die 24 Stunden dauernde Aktion «authors for peace» (Autoren für den Frieden) ist im Rahmen des Berliner Literaturfestivals geplant.

Sie erinnert an die Kriege und die 365 politischen Konflikte weltweit, die Forscher 2009 zählten, wie es in der Ankündigung heißt. Initiatorin ist die britische Autorin Priya Basil, die Gast des Festivals ist. Sie gibt um Mitternacht die Einführung. Danach sind via Internet-Übertragung Schriftsteller wie Joanne Harris, Eva Menasse, Elke Schmitter und Nuruddin Farah zu hören.

