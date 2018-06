Berlin (dpa) - Die internationale Bahnbranche trifft sich im Zeichen der Konjunkturerholung in Berlin. Bei der Technikmesse Innotrans präsentieren sich von diesem Dienstag an 2242 Aussteller aus 45 Ländern, wie die Messe Berlin am Montag mitteilte.

Das sind 330 Aussteller mehr als bei der vorigen Veranstaltung 2008. Auf dem Außengelände sind die 3500 Meter Gleisanlagen ausgebucht. Gezeigt werden 121 Fahrzeuge, 30 mehr als vor zwei Jahren. Angekündigt sind bei den Produktvorstellungen 52 Weltpremieren. Bis diesen Freitag werden 100 000 Fachbesucher erwartet.

Am Wochenende öffnen sich die Türen für alle Bahnfreunde zu einem Fest mit alten und neuen Zügen. Zur Eröffnungsveranstaltung am Dienstag werden unter anderem EU- Verkehrskommissar Siim Kallas, Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) und Bahnchef Rüdiger Grube erwartet.

Der bundeseigene Konzern und der Hersteller Siemens zeigen am Mittwoch den neuen ICE 3. Die russische Bahn und die französische Bahn SNCF wollen am Dienstag eine engere Zusammenarbeit im internationalen Passagierverkehr auf den Weg bringen. Präsentiert werden unter anderem Hochgeschwindigkeitszüge, neue Sicherheitstechnik oder Hybridantriebe für Lokomotiven.