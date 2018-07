Inhalt Seite 1 — Kießling fällt lange aus - «Tut unheimlich weh» Seite 2 Auf einer Seite lesen

Leverkusen (dpa) - Die fatalen Nachrichten für Bayer Leverkusen nehmen kein Ende: Trainer Jupp Heynckes muss nach dem Riss des Syndesmosebandes von Stefan Kießling vorläufig auf seinen kompletten ersten Sturm verzichten. Der Nationalspieler fällt wegen der Unterschenkel-Blessur längerfristig aus.

«Das ist ein schwerer Schlag für uns, aber natürlich auch für Stefan selbst», sagte Bayer-Sportchef Rudi Völler. Wie lange Kießling dem Europa-League-Starter nicht zur Verfügung steht, ist unklar. Minimum der Auszeit sind wohl zehn Wochen - wegen der gleichen Verletzung war Kießling-Kollege Michael Ballack so lange außer Gefecht gesetzt gewesen und hatte auf die WM verzichten müssen. «Stefan muss jetzt wieder aufstehen», sagte Völler der Nachrichtenagentur dpa. «Aber das tut natürlich unheimlich weh.»

Bei Kießlings Sturmpartner Patrick Helmes ist die Prognose günstiger: Er erlitt ebenfalls in der Begegnung mit dem 1. FC Nürnberg (0:0) eine Blessur am linken Oberschenkel, fällt aber wohl nur für das Gastspiel von Eintracht Frankfurt am 22. September aus. «Am Wochenende sollte er wieder dabei sein», ergänzte Völler vor dem Auftritt am 25. September beim VfB Stuttgart.

Das Bayer-Lazarett wird immer größer. Ballacks Fraktur am Knie, Kießlings schwere Blessur, die Patellasehnen-Probleme bei Renato Augusto, die Oberschenkelverletzung von Helmes - Heynckes gehen vor den Begegnungen mit Frankfurt, Stuttgart und in der Europa League mit Titelverteidiger Atlético Madrid am 30. September in der spanischen Hauptstadt die Alternativen aus.

«Die Mannschaft wird das wegstecken» - Heynckes flüchtete sich in Zweckoptimismus, obwohl seine traurige Miene nach dem 0:0 gegen Nürnberg Bände sprach. «Irgendwie wird sie das hinkriegen», ergänzte der erfahrene Coach, der nach dem Remis gegen die Franken mit lediglich fünf Punkten aus vier Begegnungen zudem den schlechtesten Bundesligastart der Werkself seit vier Jahren konstatieren musste.

Wie DFB-Kapitän Ballack steht Kießling für die EM- Qualifikationsspiele der Nationalmannschaft am 8. Oktober gegen die Türkei in Berlin und am 12. Oktober in Astana gegen Kasachstan nicht zur Disposition. Ballack hatte sich nach auskuriertem Bänderriss im Knöchel Hoffnungen auf eine baldige Rückkehr in die DFB-Auswahl gemacht. Eine Nominierung Kießlings durch Bundestrainer Joachim Löw, Augenzeuge der Partie gegen Nürnberg, war aber ohnehin fraglich.

Auf Krücken verließ Kießling die BayArena, wurde noch während des Spiels in eine Klinik in Köln-Merheim gebracht. Schon unmittelbar nach dem rüden Foul des Nürnberger Kapitäns Andreas Wolf in der 10. Minute, für das es nicht einmal Gelb gab, bestand der Verdacht einer schweren Verletzung am linken Sprunggelenk. Am Tag danach dann die bittere Diagnose: Der 26-jährige Kießling muss lange pausieren. «Wie lange, können wir im Moment noch nicht genau sagen», meinte Völler nach der schlimmen Diagnose.