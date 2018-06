Weltweites Bekenntnis zur Entwicklungshilfe

New York (dpa) - Auf dem UN-Armutsgipfel in New York haben sich Politiker aus der ganzen Welt zur Entwicklungshilfe bekannt. Den Menschen in den ärmsten Regionen der Erde müsse schnell und vor allem nachhaltig geholfen werden, hieß es einhellig von Staats- und Regierungschefs und Vertretern von Organisationen. Aber es wurde auch deutlich, dass die Bemühungen noch nicht ausreichen. Bis Mittwoch soll eine Zwischenbilanz der sogenannten Millenniumsziele gezogen werden. Die UN hatten vor zehn Jahren Vorhaben für das Jahr 2015 formuliert, um unter anderem Hunger und Armut zu bekämpfen.

Wirtschaft soll Selbstverpflichtung für Geo-Dienste vorlegen

Berlin (dpa) - Die Bundesregierung hat den Geo-Datendiensten eine Frist gesetzt. Firmen wie Google Street View sollen bis zum IT- Gipfel der Regierung im Dezember selbst Regelungen zum Schutz der Betroffenen vorlegen. Er erwarte, dass sich die Dienste zu datenschutzfreundlichen Regeln verpflichten, sagte heute Bundesinnenminister Thomas de Maizière nach einem Treffen mit Branchenvertretern. Er hofft auf einfachere Widerspruchsmöglichkeiten für die Bürger. Der Branchenverband Bitkom soll die Ausgestaltung der Selbstverpflichtung organisieren.

Gabriel für Volksentscheid über Atomkraft

Berlin (dpa) - SPD-Chef Sigmar Gabriel hat die Atompläne der Bundesregierung erneut scharf kritisiert. Er schlug einen Volksentscheid über die Laufzeitverlängerung von Kernkraftwerken vor. Dem Portal «Spiegel Online» sagte Gabriel, dass die SPD dazu bereit wäre, zusammen mit der Koalition das Grundgesetz entsprechend zu ändern. Das würde die Politik wieder näher zu den Bürgern bringen, so der SPD-Chef. Gabriel sprach sich grundsätzlich dafür aus, per Verfassung für mehr direkte Demokratie zu sorgen.

Von der Leyen bringt Hartz IV-Neuregelung auf den Weg