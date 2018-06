New York (dpa) - Deutschland wird seine Hilfsgelder für die Flutopfer in Pakistan um weitere zehn Millionen Dollar erhöhen. Das erfuhr die dpa am Rande der Geberkonferenz bei den Vereinten Nationen in New York aus Verhandlungskreisen. Die Summe teilen sich das Auswärtige Amt und das Entwicklungshilfeministerium. Damit hat die Bundesrepublik jetzt mehr als 60 Millionen Dollar für die Opfer der Katastrophe zur Verfügung gestellt. Privat haben die Deutschen noch einmal mehr als 200 Millionen Dollar gespendet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.