Bergneustadt (dpa) - In Bergneustadt bei Gummersbach in Nordrhein- Westfalen ist heute ein Einfamilienhaus explodiert. Es stürzte komplett ein. Vier Männer wurden verschüttet. Einen Vater und seine zwei erwachsenen Söhne konnten die Rettungskräfte schon bergen. Ein Onkel ist noch unter den Trümmern begraben. Die Polizei wusste nicht, ob er noch am Leben ist. Die Söhne konnten als erste geborgen werden. Sie erlitten nur leichte Verletzungen. Ihr Vater wurde schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen. Er schwebt nicht in Lebensgefahr. Die Ursache der Explosion ist noch unklar.

