Kabul (dpa) - Bei der von Gewalt überschatteten Parlamentswahl in Afghanistan hat es diverse Fälle von Wahlbetrug gegeben. Das haben unabhängige Beobachter mitgeteilt. Dazu gehörten die Abgabe gefälschter Wahlzettel, Stimmabgaben von Minderjährigen und Mehrfach- Abstimmungen einzelner Wähler. Die «Free and Fair Election Foundation of Afghanistan» stellte die meisten Wahlbeobachter. Der Vorsitzende sprach von vielfältigen Betrugsformen. Die größte Herausforderung sei aber die Sicherheit gewesen. Bundesaußenminister Guido Westerwelle zeigte sich besorgt über mögliche Manipulationen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.