Lothar Matthäus wird Nationalcoach in Bulgarien

Sofia (dpa) - Lothar Matthäus ist auf der Suche nach einem neuen Trainer-Job fündig geworden. Der deutsche Rekord-Nationalspieler wird Chefcoach der Nationalmannschaft Bulgariens. Das bestätigte der Präsident des bulgarischen Fußballverbandes Borislaw Michailow am Dienstag in Sofia. Matthäus soll in wenigen Tagen öffentlich als Coach vorgestellt werden. Der 49-Jährige soll die Auswahl des WM-Vierten von 1994 erstmals beim nächsten EM-Qualifikationsspiel am 8. Oktober gegen Wales betreuen und nach dem Fehlstart in die Qualifikation noch zur EM 2012 in Polen und der Ukraine führen.

Nationalspieler Aogo fehlt Hamburger SV länger

Hamburg (dpa) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV muss länger auf Nationalspieler Dennis Aogo verzichten. Bei einer Kernspintomographie stellte sich heraus, dass seine Adduktorenprobleme gravierender sind als bisher angenommen. «Er kam praktisch verletzt von der Nationalmannschaft zu uns und hat noch keinen Einsatz gehabt», sagte Trainer Armin Veh am Dienstag. «Das ist für uns ein Ausfall, der nicht einfach zu kompensieren ist.» Aogo müsse nun langsam in der Rehabilitation wieder aufgebaut werden.

Italiens Fußballer setzen Liga-Streik aus

Rom (dpa) - Italiens Fußballer werden am kommenden Wochenende doch nicht streiken. Die Profi-Kicker setzten ihren für den fünften Spieltag ausgerufenen Streik nach einem Krisengipfel beim italienischen Fußballverband (FIGC) in Rom am Dienstag bis zum 30. November aus. Der Streit zwischen den Liga-Vereinen und der Fußballer-Gewerkschaft um eine Neuregelung der Transferregeln und Spieltermine wurde weitgehend entschärft. Die Profis hatten mit ihrer Streikdrohung gegen die von den Clubs angestrebte Beschneidung ihrer Rechte bei Spielertransfers protestiert.

Handballerinnen starten mit Niederlage in World Cup