Peking (dpa) - Der größte chinesische Autobauer Shanghai Automotive Industries (SAIC) ist möglicherweise an einer Beteiligung an General Motors interessiert. SAIC habe noch keine Entscheidung getroffen, aber sein Interesse an dem geplanten Börsengang des größten US-Autokonzerns bekundet.

Das berichtet das «Wall Street Journal» am Dienstag. Das Unternehmen baut bereits seit den 90er Jahren Autos mit General Motors in China. Auch Volkswagen kooperiert auf dem inzwischen größten Automarkt der Welt mit SAIC.

Bei der Rettung von General Motors mit rund 50 Milliarden US-Dollar hatte die amerikanische Regierung vor einem Jahr knapp 61 Prozent an dem Autokonzern übernommen, will sich aber schrittweise zurückziehen. Eine größere chinesische Beteiligung an dem amerikanischen Autobauer könnte allerdings auf politische Widerstände in den USA stoßen.

