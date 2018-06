Inhalt Seite 1 — Intel entwickelt Chips der Zukunft in Braunschweig Seite 2 Auf einer Seite lesen

Braunschweig (dpa) - Insgesamt 120 Ingenieure aus aller Welt arbeiten in Braunschweig am Forschungs- und Entwicklungszentrum des amerikanischen Chip-Konzerns Intel. Hier entstehen die Bausteine für die Computer-Prozessoren der Zukunft.

Immer schneller, leistungsfähiger und sicherer sollen sie werden, dabei sollen sie zugleich viel Strom sparen. Die Braunschweiger Entwickler arbeiten dafür online mit Intel-Spezialisten vor allem in den USA und Indien zusammen.

In Braunschweig ist inzwischen das größte von 22 Forschungs- und Entwicklungzentren des Chip-Herstellers in Europa. In den zehn Jahren seines Bestehens investierte Intel hier rund 100 Millionen Euro. Seit fünf Jahren entwickeln die Ingenieure dort neben optischen Kommunikationslösungen auch maßgeblich Bausteine für die Architektur künftiger Computerprozessoren.

Prozessoren werden immer komplexer, erläutert der Braunschweiger Intel-Forschungsleiter Sebastian Steibl. Noch vor einem Jahrzehnt gab es jeweils einen Prozessorkern auf einem Chip. Für größere Rechenaufgaben wurden viele Computer zusammengeschaltet. Heute werden mehrere Prozessorkerne auf einen einzigen Chip gepackt. Intel bringt in diesem Jahr einen Chip mit acht Kernen heraus. Diese Multikerntechnik hat enorme Vorteile: Es können auf winzigem Raum mehrere Aufgaben parallel bearbeitet werden, das Arbeitstempo ist schneller, der Datentransport sicherer. Zudem wird deutlich weniger Energie verbraucht.

Ende 2009 wurde in Braunschweig ein Forschungs-Chip vorgestellt, auf dem bereits 48 Prozessorkerne integriert sind. Der Chip, so groß wie eine Briefmarke, verbraucht nach Steibls Angaben nur so viel Strom wie zwei normale Haushaltsglühbirnen. Das Braunschweiger Forschungsteam hatte wesentlichen Anteil an dieser Entwicklung. Der Prototyp wurde nun mehr als 40 Forschungseinrichtungen in aller Welt zur Verfügung gestellt, die Software-Werkzeuge und künftige Anwendungen dafür entwickeln wollen.

«Das Anwendungspotenzial ist riesig, weil es neue Computeranwendungen mit immer höherem Rechenbedarf geben wird,» sagte Steibl. Das Spektrum reiche vom mobilen Internet bis zu Simulationen in der Klimaforschung oder Autoindustrie. Doch werde es noch Jahre dauern, bis der 48-Kerne-Chip marktreif sei.

«Ein Stück Braunschweig findet sich inzwischen in jedem Intel- Prozessor», sagte der Chef der deutschen Intel-Zentrale in München, Hannes Schwaderer. Dabei gehe es um zentrale Chip-Funktionen. Man sei stark im Entwurf der Chip-Architektur, beim Hochgeschwindigkeits- Arbeitstempo und in der Prüfung der fertigen Chip-Entwürfe, erläutert der Braunschweiger Entwicklungsleiter Nikolaus Lange. Die Amerikaner schätzen die deutsche Ingenieursarbeit. Der amerikanische Intel-Top- Manager Steve Pawlowski fasste es kurz und knapp zusammen: «Sie sind fähig, innovativ, engagiert und motiviert.»