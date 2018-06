Inhalt Seite 1 — Van Buyten rettet Bayern Sieg: 2:1 in Hoffenheim Seite 2 Auf einer Seite lesen

Sinsheim (dpa) - Dank Daniel van Buyten hat der FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga auf Siegkurs zurückgefunden. Mit seinem Last-Minute-Tor sicherte der Belgier dem deutschen Rekordmeister einen 2:1 (0:1)-Erfolg beim eine Stunde lang bärenstarken Tabellen-Zweiten 1899 Hoffenheim.

Vor 30 150 Zuschauer in der ausverkauften Rhein-Neckar-Arena in Sinsheim waren die Kraichgauer durch ein Blitztor nach 36 Sekunden durch Vedad Ibisevic in Führung gegangen. In der 62. Minute hatte Thomas Müller die Torlosigkeit der Bayern nach 333 Minuten mit dem Treffer zum 1:1-Ausgleich beendet. Durch den Sieg kamen die Bayern vor der kommenden Partie gegen Spitzenreiter Mainz 05 immerhin wieder bis auf zwei Zähler an Platz zwei heran.

«Wenn jemand sagt, das war glücklich, dann war er bei einem anderen Spiel. Wir hatten 25 Torchancen und in der zweiten Halbzeit 80 Prozent Ballbesitz», sagte Bayern-Präsident Uli Hoeneß. Auch für Kapitän Mark van Bommel ging der Sieg in Ordnung: «Wir mussten heute unbedingt gewinnen, und das müssen wir am Samstag auch. Wir haben ein gutes Spiel gemacht und deswegen ist der Sieg auch verdient», gab der Niederländer nach packenden 90 Minuten zu Protokoll.

Geschockt durch den frühen Rückstand wurden die Bayern aber auch in Sinsheim den Ansprüchen an ein Spitzenteam lange Zeit nicht gerecht. Vor den Augen von Bundestrainer Joachim Löw agierte der Rekordmeister erst nach der Pause druckvoller. Nach gut fünfeinhalb Stunden beendeten die Bayern ihre Torflaute in der Liga: Müller reagierte am schnellsten, als 1899-Keeper Daniel Haas einen Schuss von Franck Ribéry nur abklatschen konnte.

In dieser Szene verletzte sich der Franzose am Sprunggelenk und wurde humpelnd von Betreuern vom Platz geführt. «Es kann sein, dass er länger ausfällt. Es ist möglicherweise am Bänderapparat etwas kaputt», sagte Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.

Verwirrung herrschte vor dem Anstoß um die angeblich bereits perfekte Vertragsverlängerung von Trainer Louis van Gaal. «Unterschrieben ist noch nichts», sagte Bayern-Sportdirektor Christian Nerlinger im TV-Sender «Sky» zu den Spekulationen. «Aber wir haben immer gesagt, dass wir über 2011 hinaus mit Louis van Gaal weiter machen wollen.»

Bei Hoffenheim hatte Coach Ralf Rangnick in Peniel Mlapa den dritten Stürmer geopfert und dafür im Mittelfeld Sebastian Rudy zu seinem Startelf-Debüt verholfen. Und der glänzend aufgelegte Ex- Stuttgarter hatte einen traumhaften Einstand, als er dem tändelnden Diego Contento den Ball nach wenigen Sekunden an der Seitenlinie abluchste und nach innen passte. Dort nutzte Ibisevic die Verwirrung der Bayern-Abwehr und traf mit dem schnellsten Saisontor an Jörg Butt vorbei zum 1:0. Den schnellen Ausgleich verpasste Kroos (12.), der frei vor 1899-Keeper Daniel Haas nicht selbst den Abschluss suchte, sondern auf Miroslav Klose querlegte - doch der stand im Abseits.