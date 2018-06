Peking (dpa) - Nordkorea will nächste Woche eine neue politische Führung bestimmen. Das berichtet die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua aus Pjöngjang. Am 28. September werde dafür eine Konferenz der Arbeiterpartei einberufen. Hintergrund ist der angeschlagene Gesundheitszustand von Militärführer Kim Jong Il. Südkoreanische Beobachter hatten bisher erwartet, dass sein Sohn Kim Jong Un auf dem Treffen in einer führende Position gebracht werden soll.

