New York (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel will die Entwicklungspolitik neu ausrichten und die Finanzmittel an gute Regierungsführung knüpfen. Entwicklungshilfe könne nicht zeitlich unbegrenzt sein, sagte sie vor dem UN-Millenniumsgipfel in New York. Es komme darauf an, begrenzte Hilfsgelder so nutzbringend wie möglich einzusetzen. Merkel will damit die jeweiligen nationalen Regierungen mehr in die Pflicht nehmen. Sie räumte ein, dass die UN-Ziele zur Armutsbekämpfung nicht bis 2015 erreicht werden könnten. Dennoch blieben die Ziele gültig und müssten konsequent durchgesetzt werden.

