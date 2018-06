Arlington (dpa) - Jahrzehnte galten sie als ausgestorben, jetzt haben Forscher zwei Frösche und einen Salamander wiederentdeckt. Die Amphibien sind auf Expeditionen in Südamerika und Afrika gefunden worden.

Das berichten die Naturschutzorganisation Conservation International und die Weltnaturschutzunion IUCN in Arlington. Die Suche in 18 Ländern in Südamerika, Afrika und Asien nach weiteren 100 verschollenen Arten geht noch bis Oktober weiter.

Der wiederentdeckte mexikanische Salamander war seit seinem Erstfund 1941 nicht mehr beschrieben worden und galt als ausgestorben. Er ist auf feuchte Höhlen angewiesen, die im Zuge zunehmender Abholzung immer mehr austrocknen. Umso begeisterter zeigte sich Entdecker Sean Rovito: «Ich bin mächtig glücklich, nicht nur weil ich diese fabelhaften Tiere gefunden habe, sondern dass sie überlebt haben.» Der Organisator der großen Suchaktion nach verschollenen Arten, Robin Moore, ergänzt: «Die Art kommt in einem Lebensraum vor, der auch als Trinkwasserreservoir für die umliegenden städtischen Gebiete bedeutend und damit schützenswert ist.»

Nach 43 Jahre fand ein Forscher in Sumpfgebieten der Elfenbeinküste erstmalig wieder Hyperolius nimbae, einen braunen Frosch mit auffällig roten Beinen. Eine weitere Froschart entdeckte ein dänischer Student in einem überfluteten Wald der Republik Kongo. Mit seinem grün getupften Rücken ist das Tier so gut getarnt, dass es seit 1979 möglicherweise einfach übersehen wurde.

Die Amphibien sind die am stärksten gefährdete Gruppe innerhalb der Wirbeltiere, mehr als ein Drittel der Arten gilt als bedroht. Der Verlust des Lebensraums, Krankheiten und der Klimawandel sind die häufigsten Ursachen für das Aussterben von Fröschen und Lurchen.