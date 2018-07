New York (dpa) - Der US-Musiker Wyclef Jean (The Fugees) hat seine Ambitionen auf das Präsidentenamt von Haiti endgültig aufgegeben.

«Nach wochenlangem Schweigen, aber schmerzhaftem Nachdenken zusammen mit meiner Frau und meiner Tochter habe ich mich entschlossen, meine Bemühungen um eine Kandidatur für die haitianische Präsidentschaft zu beenden», heißt es in einer am Dienstag (Ortszeit) in New York veröffentlichten Erklärung Jeans.

Der US-Rapper mit haitianischen Wurzeln hatte seine Kandidatur angemeldet, war aber im August - zusammen mit 14 anderen Bewerbern - von der Kandidatenliste gestrichen worden. Die Wahlkommission hatte den Ausschluss mit dem Hinweis begründet, Jean erfülle nicht die Voraussetzungen, da er nicht mindestens fünf Jahre lang in Haiti gelebt habe.

Dem 37-Jährigen, der seit seiner Kindheit in den USA lebt, ist vor allem bei der Jugend sehr populär. Ihm waren deshalb große Chancen bei der Wahl am 28. November dieses Jahres eingeräumt worden.

Der derzeitige Präsident René Préval darf nach der Verfassung bei der kommenden Wahl nicht mehr antreten. Er muss das Amt im Februar 2011 an einen Nachfolger übergeben. Nach dem verheerenden Erdbeben im Januar dieses Jahres hatte Préval vergeblich versucht, seine Amtszeit um mehrere Monate verlängern zu lassen.