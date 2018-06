Sydney (dpa) - Hollywood-Schauspielerin Demi Moore (47) zieht in Australien vor Gericht. Es geht um ein paar Schnappschüsse, die die Zeitschrift «New Idea» ohne ihre Einwilligung veröffentlicht hatte.

Die Fotos entstanden 2008 auf einer privaten Party nach der Oscar-Verleihung. Auf den Fotos war unter anderem auch ihre Tochter Rumer Willis zu sehen. Moore hat den Verlag der Zeitschrift verklagt. Eine Schadenssumme nannte sie nicht. Der Prozess beginne am Montag, teilte das Gericht in Melbourne am Mittwoch mit. Moore will selbst aussagen.