Berlin (dpa) - Die SPD-Spitze hat gelassen auf den Höhenflug der Grünen in Umfragen reagiert. Die Partei profitiere derzeit stärker vom Vertrauensverlust der schwarz-gelben Koalition, sagte SPD- Generalsekretärin Andrea Nahles in Berlin. Die SPD werde sich deswegen jetzt nicht in einen «Kleinkrieg mit den Grünen verheddern», sondern weiter selbstbewusst ihre Positionen vertreten. Nahles zeigte sich überzeugt, dass die SPD bei den Landtagswahlen im kommenden Jahr gegenüber den Grünen überall «die Nase vor haben» werde.

