Singapur (dpa) - Nick Heidfeld gibt beim Großen Preis von Singapur im Sauber sein Renn-Comeback in der Formel 1. Der 33-Jährige hatte nie den Glauben an eine Rückkehr ins Stammcockpit verloren.

Zuletzt war Heidfeld Testfahrer für den künftigen Reifenlieferanten Pirelli, davor Ersatzpilot bei Mercedes GP. Wie es 2011 weitergeht, ist völlig offen.

Haben Sie ihren neuen Vertrag ein bisschen feiern können?

Heidfeld : «Nee, gefeiert habe ich nicht, das war zeitlich schwierig. Die Rückkehr ist ja erst seit sehr kurzer Zeit aktuell, und ich war am Mittwoch und Donnerstag der vergangenen Woche in Jerez und habe für Pirelli getestet. Aber natürlich habe ich mich sehr gefreut. Feiern werde ich auch jetzt nicht, sondern ich werde mich ganz auf das bevorstehende Rennen konzentrieren und dann hoffentlich hinterher etwas zu feiern haben.»

Wie war die Rückkehr in die Ihnen bestens bekannte Sauber-Formel-1-Familie?

Heidfeld: «Es war schön. Bei der Sitzprobe waren nur eine Handvoll Leute, aber die kannte ich alle. Und auch die Ingenieure, unter anderem mein alter und neuer Renningenieur Paul Russell, sind mir vertraut. Das ist gut. Als ich in die Fabrik ging, kamen viele Erinnerungen hoch. Aber das Gefühl 'Rückkehr' ist noch nicht komplett, das wird erst am Rennwochenende in Singapur passieren.»

Welche Ziele haben Sie sich für die fünf Rennen in diesem Jahr gesetzt?