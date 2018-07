Mailand (dpa) - Mit Shows von Angelo Marani oder auch Gucci hat am Mittwoch die Mailänder Modewoche «Milano Moda Donna» begonnen.

Bis einschließlich Dienstag werden Italiens Designer und Luxusmarken einem Fachpublikum aus Einkäufern und Medienvertretern präsentieren, wie sich die Frau im Frühjahr und Sommer 2011 kleiden soll.

Das offizielle Veranstaltungsprogramm umfasst mehr als 70 große Defilees. Mailand ist neben New York, London und vor allem Paris der wichtigste Modemessen-Platz der Welt. New York hatte den Reigen Mitte September begonnen, es folgte London, wo die Fashion Week erst am Mittwoch mit dem Herrenmode-Tag endete. In Paris starten die Prêt-à-porter-Schauen am 28. September.

Zum Auftakt in Mailand zeigte Gucci-Designerin Frida Giannini ihre Entwürfe in mediterranem Ethno-Look für das kommende Frühjahr. Sie präsentierte auch Kleider mit Kordeln in tieforange, die an warme Tage im marokkanischen Marrakesch denken ließen. Auch Röcke in Tulpenform oder schmale Reiterjacken waren zu sehen.

Die Auftritte der bekanntesten Namen der Branche verteilen sich in Mailand über den gesamten Messezeitraum. Am Donnerstagabend (23.9.) findet die Show von Italiens wichtigster Trendsetterin Miuccia Prada statt.

Für Freitag (24.9.) sind unter anderem die Vorführungen von Versace und Gianfranco Ferré angesetzt. Am Sonntag (26.9.) zeigen Dolce & Gabbana ihre neueste Kollektion, einen Tag später bittet dann Altmeister Giorgio Armani an den Laufsteg.

Neben den italienischen Designern stellen sich auf der Mailänder Modewoche auch einige ausländische Vertreter vor, darunter der Engländer John Richmond und das Münchner Label Aigner.