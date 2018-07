Inhalt Seite 1 — Guttenberg zieht Tornados aus Afghanistan ab Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Nach dreieinhalb Jahren wird der einst höchst umstrittene Einsatz der deutschen Tornado-Aufklärungsflugzeuge in Afghanistan beendet. Im Gegenzug werden die Bundeswehrkräfte zur Ausbildung der afghanischen Armee um 90 Soldaten aufgestockt.

Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) kam mit der Entscheidung am Donnerstag einer Bitte des Kommandeurs der internationalen Schutztruppe ISAF, US-General David Petraeus, nach. Die Tornados sollen schon im November nach Deutschland zurückkehren.

Die Obergrenze für das Gesamtkontingent der Bundeswehr von 5000 Soldaten ist von der Entscheidung nicht berührt. Auch die Reserve für zeitlich begrenzte Einsätze von 350 Soldaten soll zunächst nicht wie von Petraeus verlangt angetastet werden. Die Aufstockung des Ausbildungskontingents könnte letztlich aber bedeuten, dass mehr Bundeswehrsoldaten in Kampfhandlungen verwickelt werden. Die Trainingstrupps führen gemeinsam mit afghanischen Soldaten teils gefährliche Operationen durch.

Guttenberg informierte am Donnerstagmittag die Verteidigungsexperten aller Bundestagsfraktionen über seine Entscheidung. In seinem Schreiben heißt es, dass die Tornados «zur konkreten Umsetzung des Kernauftrags - Aufbau und Ausbildung der afghanischen Sicherheitskräfte - ... nicht mehr vordringlich» seien.

Ihre Aufgaben sollen von anderen Aufklärungsfliegern der Bundeswehr und der Alliierten übernommen werden. Seit Anfang des Jahres ist das unbemannte Aufklärungssystem Heron in Nordafghanistan im Einsatz, das im Unterschied zum Tornado auch Bewegtbilder aufnehmen kann. Hinzu kommen die kleineren Aufklärungsdrohnen Luna, Aladin und KZO (Kleinfluggerät Zielortung), die alle als «elektronische Augen» am Himmel über Afghanistan fungieren.

Die sechs Bundeswehr-Tornados sind seit April 2007 in Afghanistan im Einsatz und haben mehrere zehntausend Luftbilder geschossen. Ihre Entsendung war ursprünglich höchst umstritten. Kritiker befürchteten, dass die Aufnahmen der deutschen Flieger für Bombenangriffe amerikanischer oder britischer Kampfflieger genutzt werden könnten. Guttenberg dankte den Soldaten der Luftwaffe am Donnerstag für ihre «hervorragenden Leistungen und ihren Beitrag für unsere anspruchsvolle und auch gefährliche Mission in Afghanistan».

Die Ausbildung afghanischer Sicherheitskräfte wurde Anfang des Jahres mit der Mandatsverlängerung durch den Bundestag zur Kernaufgabe der Bundeswehr im Norden Afghanistans erklärt. Seit Anfang August ist ein erstes Ausbildungs- und Schutzbataillon mit rund 640 Soldaten in Kundus im Einsatz. Es soll die Ausbildung in die Fläche ausweiten und zieht gemeinsam mit afghanischen Soldaten auch in Kampfeinsätze. Ein zweites Bataillon soll Ende Oktober in Masar-i-Scharif in Dienst gestellt werden.