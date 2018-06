New York (dpa) - Der Facebook-Gründer Mark Zuckerberg will laut US-Zeitungsberichten 100 Millionen Dollar für Schulen spenden. Er wolle eine Stiftung gründen, die vor allem das Schulsystem in der Stadt Newark bei New York verbessern solle.

Das berichteten «Wall Street Journal» und «New York Times». Das Engagement soll demnach an diesem Freitag medienwirksam in der TV-Talksendung «Oprah Winfrey Show» bekanntgegeben werden. Die Schulen in Newark gelten als besonders schlecht.

Die Riesen-Spende kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der 26-jährige Zuckerberg dringend sein Image aufbessern muss. Anfang Oktober kommt der Film «The Social Network» in die Kinos (Deutschland: 7. Oktober), in dem der Facebook-Gründer ziemlich schlecht wegkommt. Der Film eröffnet medienwirksam an diesem Freitag das New York Film Festival.

Unter anderem geht es in dem Film um die inzwischen mit einem Vergleich beigelegten Vorwürfe, Zuckerberg habe die Idee für das Online-Netzwerk anderen Studenten gestohlen. Der Film des bekannten Regisseurs David Fincher («Fight Club») sorgt schon vor der Premiere für viel Aufsehen.

Für Zuckerberg sind 100 Millionen Dollar (etwa 75 Millionen Euro) viel Geld. In der aktuellen Liste der reichsten Amerikaner des US-Magazins «Forbes» kommt er zwar auf Platz 35 mit einem «Gewicht» von 6,9 Milliarden Dollar (etwa 5,2 Milliarden Euro). Doch das ist nur eine Schätzung, die auf Prognosen über den Börsenwert von Facebook beruht. Bis das Internet-Unternehmen tatsächlich an die Börse kommt, ist dieser Milliardenbetrag eher virtuelles Geld.

