Berlin (dpa) - Mit Humor hat eine Bundesbehörde auf scharfe Kritik aus dem Chaos Computer Club (CCC) reagiert. Die Nerds haben in dieser Woche erneut die Sicherheit des elektronischen «Perso» angezweifelt, der ab November eingeführt werden soll.

In diesem Zusammenhang kritisierte CCC-Sprecher Dirk Engling eine Einschätzung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zum neuen Personalausweis mit den Worten: «Was die da rauchen, hätten wir auch gern mal.» BSI-Sprecher Matthias Gärtner reagierte darauf am Donnerstag mit dem Hinweis, «dass in Gebäuden der Bundesverwaltung - und somit auch im BSI - Rauchverbot besteht». Daher könne die Behörde dem Wunsch des Chaos Computer Clubs nicht entsprechen.