Mannheim (dpa) - Paukenschlag bei den Rhein-Neckar Löwen: Zwei Tage vor dem Start in die Champions League beim FC Barcelona hat sich der Handball-Bundesligist völlig überraschend von seinem Trainergespann Ola Lindgren und Kent-Harry Andersson getrennt.

Die Nachfolge des schwedischen Duos beim Tabellen-Fünften tritt mit sofortiger Wirkung der bisherige Sportliche Leiter Gudmundur Gudmundsson an. Der Isländer wird am Samstag in Barcelona erstmals auf der Trainerbank sitzen.

«Ich habe hohe Ziele mit den Rhein-Neckar Löwen und bin nicht mehr davon überzeugt, dass wir diese mit den bisherigen Coaches erreichen werden», begründete der mächtige Aufsichtsratsvorsitzende der Löwen, Jesper Nielsen, den völlig unerwarteten Entschluss.

Gudmundsson erhält bei den Löwen einen Fünfjahresvertrag bis 2015. «Das ist wirklich eine tolle Herausforderung für mich. Das Potenzial und die Bedingungen bei dem Club sind einfach sensationell», sagte der 49-Jährige, der mit Island bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking überraschend Silber gewonnen hatte.

Lindgren, der zuvor jahrelang sehr erfolgreich bei der HSG Nordhorn gearbeitet hatte, hatte die Löwen vor der Saison 2009/2010 übernommen und auf Platz vier geführt. In dieser Saison war der Club mit vier Siegen aus fünf Spielen ebenfalls erfolgreich gestartet. Den großen Ambitionen des mit Millionen aus dem SAP-Konzern unterstützten Clubs konnte der Schwede damit aber nicht gerecht werden. «Mit einer Entlassung muss man immer rechnen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Meine Arbeit sollen die Verantwortlichen der Löwen bewerten. Ich werde das nicht tun», sagte Lindgren dem «Mannheimer Morgen».

«Für viele mag diese Trennung zum jetzigen Zeitpunkt überraschend sein. Für mich ist sie das nicht», erklärte Nielsen, der mit aller Macht den Handball-Marktführer THW Kiel attackieren will. Seine Ziele habe er in letzter Zeit mehr und mehr gefährdet gesehen. «Deshalb ist das für mich nun das rechtzeitige Ziehen der Reißleine», sagte der Aufsichtsratsvorsitzende.