München (dpa) - Schlag gegen mutmaßliche Anlagebetrüger: Die Staatsanwaltschaft München hat in einer spektakulären Aktion die Büros und Wohnungen von Dutzenden Verdächtigen durchsuchen lassen.

Der Razzia gingen mehr als zweijährige Ermittlungen voraus, die Vorwürfe lauten auf Marktmanipulation und Insiderhandel mit Aktien, sagte die Sprecherin der Anklagebehörde, Barbara Stockinger, und bestätigte damit entsprechende Informationen der «Financial Times Deutschland» (Freitag).

Bereits am Dienstag hätten die Ermittler insgesamt 48 Büro- und Privaträume bundesweit und in Österreich durchsucht. Die Ermittlungen richteten sich gegen insgesamt 31 Verdächtige, betroffen seien Aktien von 20 verschiedenen Gesellschaften. Drei Beschuldigte sitzen in Untersuchungshaft.

Zum einen seien fast wertlose sogenannte Pennystocks gekauft, die Kurse durch gezielt positive Nachrichten nach oben getrieben und dann wieder verkauft worden. Teilweise seien auch andere Aktien durch negative Nachrichten in die Verlustzone gebracht und daraus Geschäfte gemacht worden.

Durchsucht wurden laut dem Zeitungsbericht auch die Geschäftsräume der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger in München (SdK). Der SdK- Vorstandsvorsitzende Klaus Schneider bestätigte der Zeitung die Durchsuchungen in den Büros, stritt jedoch ab, dass gegen Organe des Vereins ermittelt werde.