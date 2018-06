New York (dpa) - New Yorker erwärmen sich langsam aber sicher für das Fahrradfahren. Wer besonders umweltbewusst sein will, leistet sich ein Fahrrad aus Bambusholz. Das Material ist robust und eignet sich gut für den Rahmen des Zweirads. Außerdem können Bambus-Räder recycelt werden. Weil die professionell gebauten Rahmen oft Tausende von Dollar kosten, bauen manche Fans ihre Räder selbst. Webseiten helfen mit Tipps und ein Laden in Brooklyn bietet Workshops an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.