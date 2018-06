Mexiko-Stadt (dpa) - Mexikanische Sicherheitskräfte haben ein Haus gefunden, in dem vermutlich Drogenkriminelle ihre Opfer gefoltert haben. Nach Angaben der lokalen Militärverwaltung waren die Streitkräfte durch einen anonymen Anruf auf das Haus in der Nähe der Hauptstadt aufmerksam gemacht worden. Sie fanden dort einen an der Decke befestigten Galgenstrick vor. Weitere Fundstücke waren ein Schneidbrenner, eine Handsäge mit Blutspuren und ein Wagen mit blutverklebtem Kofferraum.

