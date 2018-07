Washington (dpa) - Die Europäische Union will versuchen, die geplante Hinrichtung von Teresa Lewis im US-Bundesstaat Virginia noch zu stoppen. Die EU-Länder wollen heute den Gouverneur von Virginia erneut bitten, die Todesstrafe in eine Haftstrafe umzuwandeln. Das sagte der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Markus Löning, im Südwestrundfunk. Die 41-jährige Amerikanerin soll am Abend mit der Giftspritze getötet werden. Es wäre die erste Hinrichtung einer Frau in Virginia seit fast 100 Jahren.

