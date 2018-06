Offenbach (dpa) - Heute halten sich anfangs in einigen Niederungen zähe Frühnebel- und Hochnebelfelder. Im Tagesverlauf lösen die sich aber meist auf, und es scheint zunächst wieder verbreitet die Sonne, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

Nachmittags ziehen im Westen und Norden zunehmend dichte Wolkenfelder auf, es bleibt aber bis zum Abend noch meist trocken. Die Temperatur steigt auf Werte um 20 Grad im Nordosten und spätsommerliche 26 Grad im Südwesten. Der zumeist nur schwache Wind um Süd lebt abends im Westen stark böig auf.

In der Nacht zum Freitag breiten sich schauerartige Regenfälle und einzelne Gewitter von Westen her weiter ostwärts aus. Weitgehend trocken bleibt es bis zum Morgen wohl in Richtung Oder und Neiße sowie in Südostbayern. Die Temperatur sinkt auf 15 bis 10, im Südosten auf Werte um 8 Grad.