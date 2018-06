München (dpa) - Hertha BSC hat den Höhenflug von Energie Cottbus beendet und Platz eins in der 2. Fußball-Bundesliga verteidigt. Zum Auftakt des 6. Spieltags gewann der Bundesliga-Absteiger das Gipfeltreffen in Cottbus mit 1:0.

Als einzige noch ungeschlagene Mannschaft ist Hertha nach dem fünften Saisonsieg mit 16 Punkten alleiniger Tabellenführer vor Cottbus (13). «Das war ein glücklicher, aber nicht unverdienter Sieg», stellte Hertha-Trainer Markus Babbel nach Berlins ersten Sieg in Cottbus seit fast acht Jahren zufrieden fest.

Alemannia Aachen feierte beim 2:0 über den SC Paderborn den ersten Saisonheimsieg, der Karlsruher SC kassierte mit dem 0:2 gegen den FSV Frankfurt die erste Heimpleite dieser Spielzeit. «So können wir weder auswärts noch daheim gewinnen», erklärte KSC-Profi Michael Mutzel nach der bitteren Lektion vor eigenem Publikum.

Beim brisanten Brandenburg-Berlin Derby sorgen 700 Polizisten dafür, dass vor dem Duell Fan-Krawalle ausblieben. Auch im Stadion der Freundschaft, das mit 21 350 Zuschauern ausverkauft war, blieb es lange Zeit sehr ruhig. Nach einer unspektakulären ersten Halbzeit kam erst nach der Pause Derbystimmung auf.

In der 59. Minute hatten die gut 3000 Hertha-Fans Grund zum Jubel, als Rob Friend den am Ende glücklichen, aber verdienten Sieg der spielerisch reiferen Berliner perfekt machte. In der Nachspielzeit vergab Energie zwei hochkarätige Ausgleichschancen. «Meine Mannschaft hat das Spiel kontrolliert und nur wenig zugelassen. Vorwerfen muss ich ihr nur, dass sie die Konter nicht perfekt zu Ende gespielt hat», sagte Babbel.

Die Turbulenzen an der Vereinsspitze sind an der Mannschaft des Karlsruher SC offenbar nicht spurlos vorbeigegangen. Bei der 0:2- Blamage gegen Frankfurt kassierte der KSC im Wildparkstadion die erste Niederlage im dritten Heimspiel und verpasste damit den Sprung ins Tabellenmittelfeld. Mike Wunderlich (54.) und Momar N'Diaye (74.) mit einem sehenswerten Drehschuss stellten den ersten Auswärtssieg der sehr disziplinierten Frankfurter sicher.

Drei Tage nach dem 3:1 in Frankfurt setzte Alemannia Aachen mit dem ersten Heimsieg den Aufwärtstrend fort, der Gegner aus Paderborn ging auch im dritten Auswärtsspiel der Saison leer aus. Aachen war die dominierende Mannschaft, nach einem Pfostenschuss von Torgay Arslan (67.) belohnten Zoltan Stieber (75.) und Kapitän Benjamin Auer (78.) den Kampfgeist der Gastgeber, der sich auf den neunten Tabellenplatz verbesserte.