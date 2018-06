Inhalt Seite 1 — Koalition: Hartz-IV-Erhöhung deutlich unter 20 Euro Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Unionsländer und Bundeskanzlerin sind sich einig: Die mehr als 6,5 Millionen Hartz-IV-Bezieher sollen mehr Geld bekommen - aber weniger als erwartet. Nach dpa-Informationen aus Verhandlungskreisen soll der Regelsatz von monatlich 359 Euro um deutlich weniger als 20 Euro angehobenen werden.

Darauf verständigten sich die Ministerpräsidenten der Union mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Der Paritätische Wohlfahrtsverband hält eine Anhebung auf 420 Euro für erforderlich.

Am Sonntag kommt der Koalitionsausschuss von Union und FDP in Berlin zusammen. Dabei will sich das Regierungslager endgültig auf die künftigen Hartz-IV-Regelsätze verständigen. Wie es aus Koalitionskreisen hieß, schlägt eine Erhöhung des Regelsatzes um 10 Euro mit 700 bis 800 Millionen Euro im Jahr zu Buche.

Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Freitag, zur Höhe der künftigen Hartz-IV-Sätze gebe es noch «keine Vorfestlegung». Am kommenden Montag werde Arbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) den Gesetzentwurf zur Neuberechnung der Hartz-IV-Regelsätze mit allen Details vorlegen.

Ihr Sprecher Jens Flosdorff sagte, am Donnerstag seien die letzten noch ausstehenden Daten zur Neuberechnung vom Statistischen Bundesamt geliefert worden. Die beiden Sprecher betonten, der Grundbedarf von Hartz-IV-Empfängern wie Kleidung und Nahrung sei «unantastbar».

Bei Fragen der persönlichen Lebensführung gebe es allerdings einen politischen Entscheidungsspielraum, den auch das Verfassungsgericht bestätigt habe. Seibert wollte sich nicht zu der Frage äußern, ob Ausgaben für Alkohol und Tabak bei den Unterstützungssätzen auch weiterhin berücksichtigt würden. Derzeit sind dafür rund 19 Euro angesetzt.

Das Bundesverfassungsgericht hatte im Februar eine transparentere Berechnung für die Grundsicherung von Arbeitssuchenden verlangt. Das Gesetz, das Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) dazu vorbereitet, muss allerdings auch vom Bundesrat gebilligt werden. Dort hat Schwarz-Gelb keine Mehrheit mehr.