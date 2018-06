Wirtschaft genießt Boom - Experten: Zenit erreicht

München (dpa) - Die deutsche Wirtschaft lässt sich die gute Stimmung noch nicht nehmen. Im September legte der ifo- Geschäftsklimaindex überraschend abermals leicht zu, wie das ifo Institut für Wirtschaftsforschung am Freitag in München mitteilte. Der Anstieg des Konjunkturbarometers von 106,7 auf 106,8 Punkte ist der vierte in Folge, die meisten Experten hatten dagegen nach dem monatelangen Höhenflug mit einem leichten Dämpfer gerechnet. «Das konjunkturelle Hoch hält an», erklärte ifo-Präsident Hans-Werner Sinn. Viele Ökonomen sehen allerdings den Zenit mittlerweile erreicht. Dafür spreche auch die wachsende Vorsicht der Unternehmen mit Blick auf die kommenden Monate.

Bundesrat stoppt schärfere Banken-Regeln bei Verbriefung

Berlin (dpa) - Der Bundesrat hat die von der schwarz-gelben Koalition geplanten schärferen Regeln für Banken beim Weiterverkauf von Kreditforderungen vorerst gestoppt. Die Länderkammer rief am Freitag überraschend mehrheitlich den Vermittlungsausschuss an. Damit liegen die strengeren Vorgaben für sogenannte Verbriefungen und die Umsetzung einer geänderten Bankenrichtlinie zunächst auf Eis. Widerstand kommt auch aus schwarz-gelb regierten Ländern. Sie sind zwar nicht grundsätzlich gegen schärfere Regeln, lehnen aber einen deutschen Sonderweg auf dem Verbriefungsmarkt ab, weil sie Nachteile für den Finanzstandort Deutschland befürchten.

Brüssel genehmigt Milliarden-Garantien für HRE

Brüssel/München (dpa) - Die EU-Kommission hat der maroden Immobilienbank HRE vorläufig grünes Licht für die Auslagerung ihrer faulen Wertpapiere in eine «Bad Bank» gegeben. Zugleich genehmigten die Wettbewerbshüter eine weitere Staatsgarantie von 40 Milliarden Euro für die verstaatlichte Bank. Die Genehmigung erfolge aus Gründen der Finanzstabilität, teilten die Wettbewerbshüter am Freitag in Brüssel mit. Bis zu 200 Milliarden Euro problematische Vermögenswerte dürfe die Hypo Real Estate an die Abwicklungsanstalt FMS übertragen.

Umfangreiche Ermittlungen wegen Insiderhandels