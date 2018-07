Frankfurt/Main (dpa) - Der Sänger der Rockband Böhse Onkelz, Kevin Russell, muss sich von heute an vor Gericht verantworten. Er soll einen schweren Unfall am Silvesterabend 2009 verursacht haben, bei dem zwei Menschen schwer verletzt wurden. Anschließend habe er die Flucht ergriffen. Vor dem Landgericht Frankfurt werden dem 46- Jährigen fahrlässige Straßengefährdung, fahrlässige Körperverletzung und Unfallflucht vorgeworfen. Dem Musiker soll unter Drogeneinfluss am Steuer gesessen haben. Ihm drohen bis zu fünf Jahre Haft.

