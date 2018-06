Los Angeles (dpa) - Hollywoodstar Lindsay Lohan ist wegen eines verpatzten Drogentests zurück auf dem Weg ins Gefängnis. Der «Hollywood Reporter» berichtete, dass sie im Superior Court von Los Angeles Handschellen angelegt bekam und abgeführt wurde. Sie hatte sich am frühen Morgen pünktlich im Saal des Richters Elden Fox eingefunden. Fox hatte schon am Montag einen neuen Haftbefehl gegen Lohan ausgestellt, wollte ihn aber nicht vor dem Gerichtstermin in Kraft setzen. Vergangene Woche hatte Lohan in einer Twitter-Nachricht zugegeben, beim letzten Drogentest durchgefallen zu sein.

