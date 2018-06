Washington (dpa) - Erstmals seit fünf Jahren ist den USA wieder eine Frau hingerichtet worden. Die 41-jährige Teresa Lewis starb am Abend im Bundesstaat Virginia durch die Giftspritze, berichtet die Zeitung «Richmond Times-Dispatch» in ihrer Online-Ausgabe. Das Todesurteil ist heftig umstritten, da die Frau über eine sehr geringe Intelligenz verfügte. Nach Ansicht ihrer Anwälte grenzte ihr Geisteszustand an eine Behinderung. Lewis war wegen Mordes an ihrem Ehemann und Stiefsohn verurteilt worden.

