Fulda (dpa) - Die katholischen Bischöfe wollen heute über die Ergebnisse ihrer Herbst-Vollversammlung in Fulda berichten. Die Bischofskonferenz will sich zu den kirchlichen Anforderungen an die Ausbildung für Religionslehrer äußern. Außerdem wollen sich die Geistlichen zum geplanten Energiekonzept der Bundesregierung positionieren. Die Oberhirten wollen auch zur Zukunft der Pflege Stellung nehmen. Das Thema Entschädigung für Opfer sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche hatten die Bischöfe vertagt.

